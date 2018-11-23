У Рівному над головами перехожих літають крилаті слони! Це - перший в Україні digital-мурал, 350 квадратних метрів доповненої реальності.

Хто і як змусив слонів ширяти по стінах будинку - знає Сніжана Сидорук.

Цей мурал на рівненській багатоповерхівці з'явився кілька днів тому. Зовні - звичайна величезна картина, на якій зображені слони з крилами. На спинах у них - будинки. Стінопис, яких сотні. Але цей - особливий... І єдиний в Україні, - він може "оживати". Варто лише навести на нього мобільний телефон чи планшет. І тварини починають.. Літати.

Ніякої магії, переконують автори проекту. Лише співпраця художників та айтішників. Одні замалювали звичайними фарбами три з половиною сотні квадратних метрів, інші - розробили цифрову візуалізацію.

Створити мурал у Рівному вирішили місцеві активісти. Подібний арт-об'єкт побачили у Будапешті. Відтоді - почали шукати можливості та гроші, аби реалізувати ідею. Працювали півроку.

"Треба було придумати, провести конкурс, знайти відповідний будинок, який би підходив.. ну ви бачите, що ми вибрали таку локацію, що добре видно з усіх боків. Будинок мав бути утеплений, будинок мав бути багатоповерховий, потрібно було знайти митців, художників, які б погодились малювати концепцію для того, щоб прийняти участь", - розповідає Олександр Ковальчук, співавтор цифрового муралу.

Художники приїхали з Луцька та Львова. Свої проекти обговорювали з рівнянами. Вибрали сюжет з давньоіндійської легенди.

"Це називається "Літаюче місто". Філософія така, що слони літають і на своїх спинах вони мають місто. Ми несемо таке добре позитивне - як мінімум, ми можемо поділитися таким позитивом між містами нашої України", - говорить Надія Гладкевич, член правління ГО "Платформа взаємодії "Простір".

Автори сподіваються, що мурал сподобається усім містянам.

"Я в інтернеті десь надибала, що воно цифрове, чесно кажучи не могла уявити, як воно виглядає. Потім побачила відео хтось знімає. Так як ми тут живемо, то вирішила своєму сину показати. Думаю, що йому сподобається. Просто вражена. Дуже класно. Дуже класно, що воно супроводжується не просто діями, а ще й звуковий супровід, що це музика, що вони трублять", - захоплюється Юлія, жителька міста Рівне.

Окрім слонів, які літають, тепер ще на одній із багатоповерхівок у центрі міста - заспівали й птахи. Зображення художники нанесли ще влітку. А от оцифрували його лише зараз. Птах - кажуть митці, - символізує вільну думку і можливість обирати свій шлях.

Автори проекту сподіваються, що мурали з технологією доповненої реальності невдовзі з'являться по всій Україні.