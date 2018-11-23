Годовалого ребенка выбросили из окна [ Редактировать ]
В Техасе случайный прохожий спас годовалого ребенка, которого мать бросила из окна дома во время пожара, сообщает Dallas News.
Байрон Кэмпбелл заметив пожар в трехэтажном доме, бросился на помощь пожарным и полицейским, которые стучали в двери, чтобы предупредить жильцов о возгорании.
Позже в окне третьего этажа Кэмпбелл увидел женщину с маленькой девочкой на руках. Они не могли покинуть квартиру, поскольку выход был охвачен огнем.
"Он крикнул: "Просто доверься мне. Я ее поймаю". И я без раздумий ее бросила. Если бы не он, моей дочери уже могло не быть в живых", - рассказала мать спасенной девочки.
Отмечается, что в результате пожара пострадали три человека, около сорока временно остались без крова.
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