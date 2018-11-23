Певица Вера Брежнева опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в Instagram.

На фото она позирует в мокрой рубашке, которая облегает ее тело.

"Я не мечтаю быть понятой всеми", - подписала фото артистка.

Подписчики одарили певицу множеством комплиментов в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео.