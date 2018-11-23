Вера Брежнева шокировала откровенным фото в мокрой рубашке [ Редактировать ]
Певица Вера Брежнева опубликовала новый пикантный снимок на своей странице в Instagram.
На фото она позирует в мокрой рубашке, которая облегает ее тело.
"Я не мечтаю быть понятой всеми", - подписала фото артистка.
Подписчики одарили певицу множеством комплиментов в комментариях.
Я не мечтаю быть понятой всеми.. 🖤 Ph @tinasokolovskaya
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева покорила сеть соблазнительным видео.
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