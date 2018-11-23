Коли запрацює Державне бюро розслідувань? [ Редактировать ]
Нарешті стало відомо, коли запрацює багатостраждальне Державне бюро розслідувань. Саме цей орган, нагадаю, має забрати слідство у прокуратури - і забезпечити цим незалежність досудового розслідування.
Вже наступного тижня - у вівторок - майже 300 слідчих ДБР повинні скласти присягу. І зможуть почати перші кримінальні провадження. Слідчі департаменти вже сформовані у центральному апараті Бюро та в територіальних підрозділах.
Проте, у ДБР і досі зберігається та ж проблема, що і в НАБУ. Справді незалежну оперативну роботу бюро проводити не зможе, і для цього доведеться залучати оперативні підрозділи - СБУ та МВС.
по теме
Авіакатастрофа MH17: родичі загиблих звинуватили Росію у саботажі
Росія не надала важливої інформації міжнародній слідчій групі, а також представила фальшиві факти
Злочин без покарання: чому суд відпустив на волю водія-вбивцю?
Дочекавшись зеленого сигналу світлофора, 19-річний Григорій Андрієць починає переходити дорогу - у цей момент його збиває позашляховик, що несеться на швидкості понад 100 кілометрів на годину
За будівельних псевдоактивістів з Осокорків взялися в СБУ: у голови ГО "Екопарк Осокорки" провели обшуки
Неочікуваний поворот у справі зі скандальним будівництвом на столичних Осокорках - голова організації "Екопарк-Осокорки", члени якої намагаються завадити зведенню житлового комплексу "Патріотика на Озерах" - потрапив у фінансовий скандал. У чому підозрюють активіста?
Вбивство журналіста: чому рішення суду у Черкасах обурило не лише активістів, а й правоохоронців?
У понеділок Черкаська обласна прокуратура має намір подати апеляцію на рішення суду щодо зміни запобіжного заходу Мельнику та Горбенку
Чому втратив посаду керівник "Інтерполу"?
Держави обговорювали навіть зупинку членства в Інтерполі - як вдалося владнати конфлікт?