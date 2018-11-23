Нарешті стало відомо, коли запрацює багатостраждальне Державне бюро розслідувань. Саме цей орган, нагадаю, має забрати слідство у прокуратури - і забезпечити цим незалежність досудового розслідування.

Вже наступного тижня - у вівторок - майже 300 слідчих ДБР повинні скласти присягу. І зможуть почати перші кримінальні провадження. Слідчі департаменти вже сформовані у центральному апараті Бюро та в територіальних підрозділах.

Проте, у ДБР і досі зберігається та ж проблема, що і в НАБУ. Справді незалежну оперативну роботу бюро проводити не зможе, і для цього доведеться залучати оперативні підрозділи - СБУ та МВС.