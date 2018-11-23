Гвоздик - Стивенсон: прогноз букмекеров на титульный бой [ Редактировать ]
Фото: кадр из YouTube
1 декабря в Канаде состоится бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО).
По мнению букмекеров, именно украинец является фаворитом этого поединка.
Ставки на победу Александра Гвоздика принимаются с коэффициентом 1,61. Успех его оппонента оценивается в 2,25. Ничья традиционно для бокса считается не слишком вероятной - 26,00.
Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионского поединка между Деонтеем Уайлдером (40-0, 39 КО) и Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО), который состоится в этот же день в Лос-Анджелесе.
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