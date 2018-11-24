Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает падать в цене.
Теперь за монету предлагают $4 441,45.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $121,011;
- Ripple - $0,41445;
- Bitcoin - Cash $203,76;
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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