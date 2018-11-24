На Аляске проснулся вулкан [ Редактировать ]
На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, и извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает "Корреспондент".
Над частью полуострова фактически закрыли небо для полетов - для авиации объявлено "красное" предупреждение. Шлейф пепла ветром уносит в сторону - на юго-восток.
Вулкан Вениаминова - это самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана, откуда были видны выбросы пепла.
The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcano pic.twitter.com/o81VOFUDSe— Mike Fitz (@FitzIke) 22 ноября 2018 г.
Напомним, что в Гватемале была объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Фуэго.
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