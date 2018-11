На Аляске проснулся вулкан Вениаминова, и извергает в воздух пепел на высоту до пяти километров. Об этом сообщает "Корреспондент".

Над частью полуострова фактически закрыли небо для полетов - для авиации объявлено "красное" предупреждение. Шлейф пепла ветром уносит в сторону - на юго-восток.

Вулкан Вениаминова - это самая высокая точка Аляски, он расположен в центре полуострова. Ближайший населенный пункт Перривилл находится в 40 км от вулкана, откуда были видны выбросы пепла.

The last several hours of the #Veniaminof eruption seen from Perryville, Alaska. #volcano pic.twitter.com/o81VOFUDSe