Зоозахисники закликають не годувати лебедів

Зоозахисники поспішають на порятунок лебедів. Із першими холодами волонтерів буквально засипають викликами небайдужі. Адже птахи не квапляться залишати водойми і часто примерзають до криги. Чому лебеді не відлітають до теплих країв і як люди своїми добрими намірами прирікають їх на загибель?