В Южной Корее закрыли самую большую в стране бойню собак [ Редактировать ]
Самую большую бойню собак Taepyeong-dong, что в городе Соннам к югу от Сеула решили закрыть. Об этом сообщает BBC.
По информации городского совета, в течение двух дней это место превратится в парк.
В правозащитной организации Human Society International заявили, что сотни тысяч собак в год убивали на бойне Taepyeong-dong, а затем мясо поставляли в рестораны. По словам активистов, они были свидетелями "ужасного зрелища", когда бойня работала.
Напомним, что на территории Южной Кореи мясо собак считают деликатесом. Каждый год в стране убивают около миллиона животных, однако правозащитники ведут борьбу с этим обычаем.
Количество ресторанов, предлагающих этот деликатес снизилось. Так, в Сеуле таких заведений было 1,5 тысячи, но к 2015 году их стало 700.
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