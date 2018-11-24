На небе убывающая Луна в Близнецах. Сегодня отличный день. Можно делать что угодно, все пойдет на благо. Хотите, смените работу, можно - место жительства или круг общения, а можете просто уделить время для себя и подумать о смысле жизни.

Овен

Лучше отказаться от встреч с друзьями, групповых прогулок и массовых развлечений. Так вы сможете избежать нежелательных конфликтов и напряженного общения. Вечером займитесь полезными делами для семьи. Любимый человек готовит сюрприз.

Телец

У вас появятся шансы и необходимость проявить лидерские качества. Вам удастся собрать компанию единомышленников и организовать любые торжества. Вечером не поленитесь заняться благоустройством жилья.

Близнецы

Совершенно неожиданно вы можете оказаться в центре ненужного вам внимания. Высока вероятность, что вы захотите кому-то помочь, но не стоит спешить раздавать советы. Думайте о том, что и кому говорите, чтобы избежать интриг и сплетен.

Рак

Сегодняшний день стоит провести время с приятной компанией или одним человеком, который помогает вам скрасить жизнь. Самое приятное общение поможет вашему эмоциональному состоянию, удастся разобраться в себе.

Лев

Несмотря на напряженное время, вы сможете многое успеть и добиться того, о чем раньше могли только мечтать. Получите огромное удовольствие от активной работы. Не ленитесь и больше времени проводите в движении.

Дева

Если кому-то из друзей понадобится ваша помощь - не отказывайте, потому что вам самим может вскоре понадобиться поддержка.

Весы

Этот день стоит провести в кругу близких и надежных друзей. Постарайтесь избегать громких вечеринок с малознакомыми людьми. Ждите приятных сюрпризов от родных. Возможно, узнаете новость, от которой будете в восторге.

Скорпион

Сегодняшний день пройдет очень спокойно и без лишних стрессов, но только в том случае, если вы сами не будете провоцировать конфликты. Уважайте своих коллег, их время и личное пространство.

Стрелец

Не стоит избегать коммуникации, потому что грядущий диалог может принести вам много пользы и информации. Используйте только проверенную информацию в качестве аргументов, чтобы избежать неловких моментов. В споре рождается истина.

Козерог

Не бойтесь проявлять себя, удача будет идти вам навстречу. Старайтесь мыслить позитивно, не перекладывая свою вину на кого-то. Не рассказывайте о своих планах, пока не удостоверитесь в их реальности.

Водолей

Не стоит вмешиваться в жизнь окружающих и давать кому-то советы, иначе позже можете чувствовать себя виновными. Если видите, что кто-то нуждается в поддержке, то подарите человеку свой оптимизм и веру в светлое будущее.

Рыбы

Сегодня у вас появится желание порадовать близких. Вы можете устроить для них уединенную вечеринку и приготовить любимые блюда. Старайтесь меньше нервничать по пустяках. Работа пусть останется на работе, а дома отдавайте себе без остатка родным.

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