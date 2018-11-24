Автобус "влетел" в канал: десятки погибших [ Редактировать ]
24 ноября в индийском штате Карнатака погибли как минимум 25 человек после падения автобуса в канал.
Об инциденте сообщает телеканал NDTV.
По данным полиции, водитель не справился с управлением, после чего автобус, в салоне которого находились 30-35 человек, перевернулся и упал в расположенный вдоль дороги канал.
Отмечается, что местным жителям удалось спасти несколько человек, остальных продолжают искать
Ранее сообщалось, что вора при попытке сбежать сбила машина.
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