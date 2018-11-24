Дочь Ани Лорак удивила поклонников (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram новое фото с дочерью, которое вызвало споры и обсуждение в сети.
С Днём Матери всех мамочек мира! Dress by @jylidecor
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Одни подписчики обратили внимание на подпись к изображению: "С Днем Матери всех мамочек мира!". По их мнению, артистка, видимо, ошиблась в датах празднования. Ведь в Украине День матери отмечают 13 мая, а в России - 25 ноября. Фотография же опубликована 23 ноября.
Кроме этого, фанаты звезды обратили внимание, что дочь Ани Лорак практически не похожа на свою мать:
"Что-то не очень вы похожи. Соня точно Ваша?", "День матери вообще-то 25 ноября", "А к чему день матерей", "В смысле с днем матери? 12 мая же", "Каролина и украинский День матери отмечала в мае, и вот теперь в России уже. Молодец, везде успевает", - пишут подписчики в сети.
Ранее мы писали, что Ани Лорак оголилась ради съемки клипа.
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