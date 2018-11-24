В Украине запретили устанавливать люки [ Редактировать ]
В Украине с 1 сентября вступила в силу новая государственная строительная норма, которая запрещает установление приямков от люков и дождеприемников на пешеходных зонах тротуаров при новом строительстве и реконструкции существующих дорог.
Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.
"Еще одна норма безопасности для пешеходов - не допускается на тротуарах проектировать люки и дождеприемники. Когда человек проваливается в люк, он может получить серьезные травмы. Я, например, всегда рассказываю своим детям, ни в коем случае нельзя наступать на люки и быть осторожными. Однако бывают разные ситуации. Поэтому, чтобы избавить граждан от дополнительной опасности, на местах движения пешеходов теперь их размещать нельзя", - написал он.
По словам Парцхаладзе, согласно новой ГСН, на пешеходной зоне тротуара не допускается устанавливать приямки от люков и дождеприемников, временные сооружения, рекламные конструкции, дорожные ограждения, опоры, лестницы и крыльца домов.
"Покрытие пешеходных зон должно быть нескользким, гладким и без зазоров, а также, по возможности, отличаться от покрытия других зон тротуара цветом и/или материалом", –написал он.
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