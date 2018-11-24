Благодаря одному из стартапов мужчины из Британии, Билли Бойла, мир получил уникальное изобретение - маску ReCIVA. Технология, которая лежит в основе этого устройства, позволяет определить симптомы онкологии на ранних стадиях. Сам девайс анализирует частицы воздуха, который выдыхает пациент, и в итоге выносит вердикт, пишет anews.com.

Устройство по виду схоже с обычной респираторной маской, главным отличием является лишь большое количество датчиков. Для того, чтобы воспользоваться чудо-маской, достаточно надеть ее на себя и подышать. За несколько минут устройство начинает анализировать выдыхаемый воздух и количество веществ в нем, говорящих о наличии какой-либо онкологии в организме. По словам создателя, респиратор может выявить признаки рака легких, толстой кишки и даже опухолей мозга еще на ранних стадиях, вследствие чего пациента можно будет спасти.

Бойл владеет компанией Owlstone и именно под этим брендом будет выпускаться устройство. Благодаря стартапу удалось собрать большое число инвестиций для того, чтобы производить маску для продажи. Всего от инвесторов Бойл получил более 38,5 миллиона долларов. ​Стоит отметить, что созданием такой маски Билли занялся после того, как в его семье столкнулись с трагической смертью - его жена скончалась от рака толстой кишки в возрасте 36 лет, оставив сиротами двух детей. Разработка маски заняла около 2 лет.

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