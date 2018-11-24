Запах изо рта может быть признаком смертельной болезни [ Редактировать ]
Благодаря одному из стартапов мужчины из Британии, Билли Бойла, мир получил уникальное изобретение - маску ReCIVA. Технология, которая лежит в основе этого устройства, позволяет определить симптомы онкологии на ранних стадиях. Сам девайс анализирует частицы воздуха, который выдыхает пациент, и в итоге выносит вердикт, пишет anews.com.
Устройство по виду схоже с обычной респираторной маской, главным отличием является лишь большое количество датчиков. Для того, чтобы воспользоваться чудо-маской, достаточно надеть ее на себя и подышать. За несколько минут устройство начинает анализировать выдыхаемый воздух и количество веществ в нем, говорящих о наличии какой-либо онкологии в организме. По словам создателя, респиратор может выявить признаки рака легких, толстой кишки и даже опухолей мозга еще на ранних стадиях, вследствие чего пациента можно будет спасти.
Бойл владеет компанией Owlstone и именно под этим брендом будет выпускаться устройство. Благодаря стартапу удалось собрать большое число инвестиций для того, чтобы производить маску для продажи. Всего от инвесторов Бойл получил более 38,5 миллиона долларов. Стоит отметить, что созданием такой маски Билли занялся после того, как в его семье столкнулись с трагической смертью - его жена скончалась от рака толстой кишки в возрасте 36 лет, оставив сиротами двух детей. Разработка маски заняла около 2 лет.
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