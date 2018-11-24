Украина стала самой коррумпированной страной Европы - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Украина стала самой коррумпированной страной Европы - это и есть ключевой показатель "честности" власти.
Об этом народный депутат, Сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу, 23 ноября.
Он отметил, что из-за коррупции и контрабанды Государственный бюджет теряет колоссальные средства. "Мне британские эксперты рассказали, что объем контрабанды леса из Украины составляет 400 млн евро в год. Более 300 млн долларов – это объем незаконной добычи янтаря. То есть почти миллиард долларов проходит мимо госбюджета. И все это крышуется правоохранителями и центральными органами власти. Зачем просить кредиты у МВФ и других международных финансовых организаций, если можно прекратить контрабанду и закрыть коррупционные дыры и таким образом получить дополнительные поступления в бюджет?" - подчеркнул оппозиционный политик
"Согласно выводам международных экспертов, за последние пять лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы", - акцентировал Юрий Бойко.
"У общества была большая надежда на новые антикоррупционные органы. НАБУ и САП создавались с большой помпой и пафосом. И чем все это закончилось? Вместо борьбы с коррупцией, которая только выросла, они стали бороться друг с другом. Это был позор, когда в парламенте руководители НАБУ и САП обвиняли друг друга в коррупции. И это видела вся страна и весь мир, который надеялся, что в Украине, наконец, будут бороться с коррупцией", - отметил парламентарий.
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