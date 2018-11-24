Новогодняя елка может стать не только главным украшением праздника, но и счастливым талисманом. dailyhoro предлагает вам узнать, как правильно нарядить елочку на Новый 2019 год, чтобы она принесла в вашу жизнь удачу и благополучие.

Елка - один из главных атрибутов Нового года. Это деревце не только создает в доме праздничную атмосферу и радует гостей и домочадцев, но и притягивает удачу. Однако чтобы ваша елочка стала талисманом, необходимо усилить ее энергетику. Для этого вам не придется проводить сложных обрядов и ритуалов. Нужно всего лишь правильно ее нарядить. В 2019 году мы встречаем год Желтой Земляной Свиньи, так что стоит учитывать вкусы и желания покровителя, выбирая украшения для новогоднего дерева. Эксперты расскажут вам, как правильно украсить елку на Новый 2019 год, чтобы она приносила счастье и везение.

Как выбрать елку, чтобы она привлекала удачу

Сейчас большинство людей выбирают искусственную елку, так как она может прослужить не один год, и после нее не остается мусора и елочных иголок. Однако в Китае люди категорически против искусственного дерева. Считается, что оно обладает мертвой энергетикой, а значит, способно привлечь только беды и неудачи. Совершенно иным эффектом обладает живая елочка, так как ее энергетика настолько сильна, что она способна кардинально изменить жизнь обладателя.

Живые елочку лучше покупать у проверенных посредников. Так вы купите не спиленную браконьерским образом елку, а специально выращенное в питомнике дерево. Наилучший вариант - ель в горшочке. При алллергии на хвою или больших проблемах с осыпающимися иглами можно взять и искусственную елку.

Имеет значение и цвет ели. По традиции большинство людей выбирают зеленую елочку, так как она выглядит более естественно. С ее помощью вы сможете привлечь в свою жизнь богатство и успех.

Но с каждым годом набирают популярность белые елочки, так как они выглядят более необычно и сказочно. Помимо позитивного настроения, такое деревце создаст в вашем доме гармонию, и в 2019 году ссоры и конфликты станут очень редким явлением в вашем жилище.

Где поставить елку на Новый год 2019 по фэн-шуй

Многие люди совершают ошибку при выборе места для новогоднего деревца, из-за чего энергетика елочки может сразу ослабнуть. Для начала вам необходимо определиться с тем, чего вам не хватает в жизни, а затем останется расположить елочку по правилам фэн-шуй.

В каждом доме есть секторы, отвечающие за определенную сферу жизни человека. Поэтому если вы хотите обрести желаемое уже в 2019 году, елку нужно установить в одной из данных зон вашего жилища:

север - карьера, успех;

юг - слава, саморазвитие;

запад - творческий рост, дети;

восток - семья, здоровье;

северо-запад - путешествия, командировки;

северо-восток - знания, опыт;

юго-запад - любовь, брак;

юго-восток - деньги, удача, процветание.

Прежде чем расположить елку в одном из вышеприведенных секторов, обязательно наведите в нем порядок и освободите место от ненужных вещей. Рядом с деревцем не должно находиться антиквара, фотографий, книг и предметов, которые вызывают у вас негативные мысли и неприятные воспоминания. Эти вещи могут ослабить потоки положительной энергии, а значит, энергетика вашей елки будет очень слабой.

Чем украсить елку на год Свиньи

Немаловажные значение имеют елочные украшения, так как именно они усиливают энергетику дерева. Самое главное - не нужно загромождать елку огромным количеством игрушек, иначе вся ее энергетика уйдет на то, чтобы справиться с этим непосильным грузом.

Талисманом 2019 года станет Желтая Земляная Свинья. Поэтому на вашем деревце обязательно должны присутствовать елочные шары желтого, золотого, оранжевого или бежевого цвета. Не стоит сочетать все эти цвета на одном деревце, так как в этом случае ваша елочка будет выглядеть нелепо.

Покровительствующая стихия 2019 года - Земля, поэтому на елку можно повесить и природные украшения. Новогоднее деревце можно украсить шишками, фруктами, ягодами или орехами. Кроме того, в таком наряде даже искусственная елка будет похожа на живую.

Не стоит забывать, что Свинья - сладкоежка: будут уместными украшения из пряников, печенья или конфет. Если вы хотите, чтобы в новом году ваше желание исполнилось, за несколько минут до боя курантов положите под елку свой любимый десерт, а в полночь загадайте желание. Покровительнице года будет приятно, что вы встретили ее с угощением, а значит, она обязательно поспособствует исполнению вашей мечты.

Чтобы придать елке более праздничный вид, можно украсить ее яркими лентами, мишурой, дождиком и гирляндой. Если вы хотите, чтобы в грядущем году в вашем доме царила гармония, отдайте предпочтение белой и серебряной мишуре. Чтобы привлечь богатство, выбирайте украшения золотого, желтого и зеленого цвета. Красные ленты помогут "привязать" любовь. Отдать предпочтение лучше всего гирлянде с разноцветными лапочками, и тогда в 2019 году ваша жизнь будет наполнена позитивными моментами.

Сложно представить новогоднюю елку без игрушек в виде сказочных персонажей. Несмотря на то, что эти украшения не несут сильной энергетики, они сделают ваше деревце по-настоящему праздничным.

Новогодняя звезда - завершающий элемент. Сейчас многие люди отказались от этого украшения, хотя оно обладает сильной положительной энергетикой и помогает привлечь удачу. Всем известно, что если загадать желание на падающую звезду, то оно обязательно исполнится. В данном же случае вы можете осуществить свою мечту при помощи новогодней звезды. После боя курантов подойдите к елочке, и, глядя на звезду, подумайте о своей мечте и сосредоточьтесь. Загаданное должно исполниться.

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