На Донбасі загострилася ситуація через прибуття гумконвою з Росії [ Редактировать ]
Новини зі сходу. Найгарячіше у Луганській області. Там бойовики продовжують застосовувати заборонені калібри. Проте в останні півтори доби на щастя обійшлося без втрат та серйозних поранень вояків.
Ситуація на сході дещо напружилася після підвозу чергового, так званого, гуманітарного конвою з території Росії.
"Ймовірно, в зв'язку з прибуттям 73 гуманітарного конвою з Російської Федерації, почастішали випадки застосування протитанкових керованих ракет. Не припиняється вогнева активність окупантів на Попаснянському напрямку. Загалом, ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил. Застосування важкого озброєння фіксувалось на Попаснянському напрямку, де противник підтримує напругу у районі Золотого та здійснює спроби відновлення бойових дій неподалік Троїцького", - заявив Олексій Жуганов, представник прес-центру ООС.
по теме
Бойовики влаштували масовий обстріл Золотого
Протягом минулої доби російські окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі. Із різних видів зброї атакували оборонні укріплення ЗСУ неподалік Станиці Луганської, Луганського та Павлополя. А в Луганській обладміністрації повідомили про масований обстріл Золотого в Попаснянському районі
На Донбасі бойовики з противотанкових ракет атакували українські укріплення
На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. Ворог вів прицільні обстріли з БМП, гранатометів та стрілецької зброї поблизу хутора Вільний. А з протитанкових керованих ракет атакував українські оборонні укріплення неподалік Луганського
На Донбасі знищили бойовика
Російські окупанти 11 разів атакували позиції армійців. Із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї ворог накривав вогнем укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки
Бойовики обстріляли район Донецької фільтрувальної станції
Минулої доби російські найманці 5 разів обстріляли наші позиції на Донбасі. Із кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї ворог атакував українські укріплення поблизу Красногорівки, Кримського, Славного та Новозванівки. Втрат серед наших захисників немає
Бойовики обстрілюють район Донецької фільтрувальної станції
На Донбасі бойовики сьогодні 5 разів накривали вогнем позиції наших бійців. Гатили з кулеметів та стрілецької зброї. Противник обстрілює, зокрема, і район Донецької фільтрувальної станції
На Донбасі знищили чотирьох бойовиків
На Донбасі минулої доби було порівняно тихо. Російські окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Основне протистояння точилося біля Кримського, Лебединського та Пісків - там ворог бив із гранатометів і кулеметів. Поблизу Водяного атакував з мінометів 120го калібру