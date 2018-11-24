Новини зі сходу. Найгарячіше у Луганській області. Там бойовики продовжують застосовувати заборонені калібри. Проте в останні півтори доби на щастя обійшлося без втрат та серйозних поранень вояків.

Ситуація на сході дещо напружилася після підвозу чергового, так званого, гуманітарного конвою з території Росії.

"Ймовірно, в зв'язку з прибуттям 73 гуманітарного конвою з Російської Федерації, почастішали випадки застосування протитанкових керованих ракет. Не припиняється вогнева активність окупантів на Попаснянському напрямку. Загалом, ситуація на лінії зіткнення залишається під контролем Об'єднаних сил. Застосування важкого озброєння фіксувалось на Попаснянському напрямку, де противник підтримує напругу у районі Золотого та здійснює спроби відновлення бойових дій неподалік Троїцького", - заявив Олексій Жуганов, представник прес-центру ООС.