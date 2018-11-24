Старт законного будівництва. Бригади "Патріотики на озерах" повністю відновили зведення житлового масиву на Осокорках. Роботі будівельників там тривалий час перешкоджали псевдоактивісти навіть після визнання законності забудови столичним судом. Деталі у матеріалі Даніїла Снісара.

До будівельного майданчика "Патріотики на озерах" Юлія навідується чи не кожного дня. Жінка інвестувала у зведення житла усі заощадження. Тож неабияк зраділа, коли напередодні, після тривалої перерви сюди знову заїхали трактори, самоскиди, почали з'їжджатися будівельники.

"Дуже задоволена, тому що будівництво відбувається. Так як при зустрічі у банку "Аркадія" нам пообіцяли. Забудовник обіцяє облагородити цю територію. Побудувати тут не тільки прекрасні житлові будинки, а й очистити озера. Туди, як ми знаємо, вже випустили рибу. І зробити пляжі", - говорить Юлія Ревіна, інвестор.

Земельну ділянку на Осокорках "Аркада Будівництво" орендує з 2005 року. Територію цю чиновники відвели під будівництво житла з десяток років тому. На цьому неодноразово наголошував київський міський голова Віталій Кличко. Зараз на ділянці кипить робота. Працівники роблять котловани під фундамент. Будівельні бригади працюють у кілька змін. Чергують тут і правоохоронці. Державна служба охорони при МВС на варті цілодобово.

"Повністю відновлені, повним ходом зараз ведуться будівельні роботи на будівельному майданчику. Туди вийшла і важка будівельна техніка. Наразі будь-які причини для того, щоб не будувати житловий масив "Патріотика на озерах", практично відсутні. Окружний адміністративний суд міста Києва фактично підтвердив, що у забудовника є всі законні документи і право на здійснення будівельних робіт", - говорить Людмила Горицька, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".

Визнати недійсним виданий "Контактбудсервісу" дозвіл на проведення будівництва у суді намагалися представники так званої ГО "Екопарк-Осокорки". Та марно. Суд став на сторону забудовника. Адже компанія дотрималась усіх необхідних процедур, визначених законодавством.

"Мы находим компромисс с местной властью. Не все в Киевской власти довольны, что стройка идет. Например, Пан Непоп Вячеслав всячески делает все возможное, чтобы всячески препятствовать этой стройке. Например, не устраивает встречи инвесторов с главой КГГА", - жаліється Денис Шинкаренко, інвестор, голова громадського об'єднання "Патріотика на озерах".

Тепер у Київській держадміністрації перешкод для зведення "Патріотики"- не вбачають. Тим паче, забудовник узяв на себе зобов'язання з благоустрою паркової території навколо водойм та їхнього обслуговування власним коштом. У такий спосіб "Аркада-Будівництво" врахувала всі побажання прихильників створення екологічного простору. Втім, зірвати роботу псевдоактивісти все ж намагаються, періодично, нападаючи на будмайданчик та персонал.

"Їх організатори, я вважаю, направляють зусилля свої, направляють цих людей, маніпулюють цією думкою людей. Кажуть, що там все замурують в бетон, озера всі засиплять. І таким чином вони підбурюють громаду, за для своїх інтересів. За для того, щоби потім вимагати від забудовника хабарі, квартири", - говорить Павло Сидоренко, інвестор.

"Зважаючи на ті фактори, які на сьогодні є - це і окружний адміністративний суд Києва, і позиція самої Київської міської адміністрації дає нам підстави говорити, що жодних проблем із будівництвом "Патріотики на озерах" не буде. Тому сміливо можна вкладати туди свої інвестиції", - говорить Людмила Горицька, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".

Попит на житло у "Патріотиці на озерах" дедалі більшає, - розповідають ріелтери. У будівництво вже інвестували понад 450 родин. Ще близько 100 договорів підпишуть найближчими днями.