Чому таїландські наречені у весільних сукнях бігали наввипередки? Та якою буде британська реальність після виходу з ЄС? Про це і не тільки далі у нашому огляді.

Майно, загальною вартістю півтора мільярди доларів, вилучила сицилійська поліція. Воно належало місцевому бізнесменові Кармело Патті, який мав зв'язки із мафією. Він помер два роки тому, але відібрати частину власності суд намагався ще до того. Тепер більше 400 гектарів землі, 25 компаній, 250 будівель, курорти та гольф-клуб - дістануться не спадкоємцям, а державі. Це одна із наймасштабніших конфіскацій майна в історії Італії.

***

Магазин-антиутопію відкрили у Лондоні. Усередині британці відтворили атмосферу, яка на їхню думку пануватиме після Брекзиту. На полицях цього мінімаркету "накачана" хімікатами курятина, кетчуп із личинками, та інші продукти, що не пройшли попередню перевірку на якість. Гасло магазину - "Плати більше, отримуй менше". Його створили прихильники громадського руху, який закликає до повторного голосування щодо виходу Британії з Євросоюзу.

***

Доісторичні прикраси показали у мексиканському музеї Темпло Майор. Коштовності походять ще із доколоніальних часів і належать корінним американським народам, зокрема, ацтекам. Багато із них зроблені із черепашачої кістки та каменю нефриту. Ці матеріали вважалися священними. Тому їх носили лише впливові люди - правителі, військові та релігійні діячі. Окрім того, прикраси несуть багато інформації про вірування стародавніх людей. Їх використовували під час ритуалів.

***

У весільному вбранні та кросівках. Перегони наречених влаштували у Бангкоці. 300 пар бігли три кілометри наввипередки. Два кілометри жінки долали самі, а залишок дистанції - їхали верхи на своїх партнерах. Усе заради весілля мрії. Парі переможців повністю оплатять святкування, медовий місяць на Мальдівах та у Японії. Призовий фонд конкурсу - 60,5 тисяч доларів.

***

Малювати заради миру. У колумбійському місті Сан-Карлос перший фестиваль муралів. Художники зі всієї країни розфарбовують стіни. Усе, щоб стерти із обличчя міста наслідки громадянської війни. Сан-Карлос був важливим стратегічним пунктом, де відбулося багато бойових дій. Організатори сподіваються, що після фестивалю місто більше не асоціюватиметься у місцевих та туристів із жорстокістю та стріляниною. Загалом з'явиться більше півсотні муралів.