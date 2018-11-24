Європейські зелені обрали "обличчя" політичної сили. Кампанію на виборах до Європарламенту очолять двоє політиків - німкеня Франциска Келлер і представник Нідерландів Бас Ейкаут.

Вибори відбудуться в травні наступного року і, за даними соцопитувань, у європейських зелених є хороші шанси отримати до сотні місць в законодавчому органі ЄС. В роботі з'їзду в Берліні бере участь і українська делегація. Її члени голосували, а також розробили і зареєстрували ряд резолюцій.

"Наш голос теж впливатиме на те, хто буде представляти зелених на виборах у травні до Європейського парламенту. В результаті, це буде малесенький, але наш, внесок в перемогу ідей, які вони відстоюють в Європі. Але у нас є і суто наші, українські проблеми, які ми намагаємося постійно відстоювати в Європі. Вчора буквально відбулося голосування в комітетах за дві резолюції, які зареєструвала Україна. Одна з них стосується політичної ситуації в державі, порушення прав кримських татар і війни на Донбасі. А друга має суто екологічне спрямування і стосується захисту лісів. Голосування відбудеться завтра. Але я дуже переконаний, що вони пройдуть", - говорить Сергій Рудик, народний депутат, БПП.