В финском городе Рука в субботу, 24 ноября, прошли первые гонки сезона в розыгрыше Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в мужском спринте одержал российский спортсмен Александр Большунов.

На финише гонки произошел драматический случай. В финальный финишный коридор первым вылетел молодой норвежец Йоханнес Клебо. И когда до финиша оставалось несколько метров, то норвежец внезапно обернулся налево, но не уличил момента, что российский лыжник Александр Большунов шел по правой лыжне. И россиянин воспользовался моментом обошел на финише норвежца, выиграв первую гонку сезона в Кубке мира.

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