Столичного водителя зажало между троллейбусом и Ford (фото) [ Редактировать ]
Возле ГУ Национальной полиции Киевской области мужчину зажало между троллейбусом и легковым автомобилем.
Об этом сообщает "Информатор".
У троллейбуса №16 во время движения сорвались штанги. Водитель и пассажиры вышли из салона и стали толкать транспортное средство. Видимо, люди не рассчитали силу и троллейбус набрал скорость, покатившись прямо в стоявший впереди Ford.
Водитель "рогатого" выбежал впереди транспорта и пытался замедлить ход троллейбуса руками. Остановить многотонный транспорт не удалось и он оказался прижат к легковому автомобилю.
Мужчина получил травмы средней степени сложности, его забрал автомобиль скорой помощи. На время следственных действий движение троллейбусов №6, №16 и №18 остановили.
Напомним, что в Запорожье рог троллейбуса пробил маршрутку с ребенком.
по теме
Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео)
В Днепре произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
В Черноморске автомобиль "влетел" в поезд
В порту Черноморска экспедитор на автомобиле врезался в грузовой поезд
"Під градусом": як каратимуть п'яних водіїв?
"Зелений змій" на українських дорогах - чому ні підвищення штрафів, ні посилення контролю не можуть побороти любов водіїв до оковитої?
ДТП у Запоріжжі: трамвай протаранив маршрутку з пасажирами
Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці - нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик
У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку
У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку. Заразом зачепив ще й вантажний мікроавтобус. Сталося це напередодні увечері в Шевченківському районі міста