Атакованные корабли ВМС Украины продолжают движение (фото) [ Редактировать ]
Группа кораблей ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на агрессию российских пограничных кораблей, сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины в Facebook.
Фото: "Корреспондент"
"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Придерживаясь норм международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины Бердянск и Никополь, рейдовый буксир Яны Капу продолжают выполнение поставленных задач в море", - говорится в сообщении.
Фото: "Корреспондент"
В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли России типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей в Азовском море.
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