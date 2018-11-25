Группа кораблей ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на агрессию российских пограничных кораблей, сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины в Facebook.

Фото: "Корреспондент"

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Придерживаясь норм международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины Бердянск и Никополь, рейдовый буксир Яны Капу продолжают выполнение поставленных задач в море", - говорится в сообщении.

Фото: "Корреспондент"

В воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли России типа "Соболь", "Дон", катера типа "Мангуст" и "Суздалец" совершили агрессивные действия против украинских кораблей в Азовском море.