Утром, 25 ноября, по всей Украине образовался страшный гололед на дорогах.

Podrobnosti.ua расскажут о самых действенных способах, как пережить опасный период и не навредить своему здоровью.

Способ № 1: губка для мытья посуды

Отрывать от поролона шершавую сторону. Тюбик суперклея - прилипло намертво. С виду, конечно, не очень и красиво, но главную свою миссию эти "подковы" выполняют отлично.

Плюсы: не скользит, дешево, хватает надолго.

Минусы: при ходьбе смотрится не очень.

Способ № 2: ледоступы из магазина

Простые резинки с пятью шипами продаются в любом отделе спорттоваров. Они тяжелые, но идти в них легко. Новые девайсы яростно вгрызаются в ледяную тропинку, из-под ног во все стороны летят брызги снежных крошек. А вот на асфальте они цокают, точно табун лошадей.

Плюсы: на льду держат крепко.

Минусы: неэстетично, и хватит, по словам продавцов, максимум на один сезон.

Способ №3: выбирайте удобную обувь

В самую "гололедную" погоду от каблуков придется отказаться: теперь ваш лучший друг - обувь с глубоким и равномерным протектором. Чем лучше гнется подошва обуви - тем лучше будет и ее сцепление с гладкой ледяной поверхностью.

А еще на такую обувь можно наклеить полоску наждачной бумаги.

Как ходить в опасную погоду зимой:

Выходите из дома заранее, чтобы избежать спешки, и выбирайте максимально безопасный, знакомый, хорошо освещенный маршрут.

Не становитесь близко к проезжей части, и не перебегайте дорогу прямо перед машиной - это только кажется, что она еще далеко. В зимнее время тормозной путь увеличивается.

Ступайте на всю подошву и продвигайтесь мелкими "скользящими" шажками - не поднимая ноги слишком высоко. Слегка согните колени, а корпус подайте немного вперед.

Не держите руки в карманах.

Сумку тоже лучше повесить на плечо, освобождая руки.

Постарайтесь сгруппироваться, и упасть либо вперед, либо в сторону (но не на спину - берегите копчик и затылок).

Напомним, в Украине гололед парализовал полностью движение транспорта.