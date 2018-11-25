Как вести себя во время гололеда [ Редактировать ]
Утром, 25 ноября, по всей Украине образовался страшный гололед на дорогах.
Podrobnosti.ua расскажут о самых действенных способах, как пережить опасный период и не навредить своему здоровью.
Способ № 1: губка для мытья посуды
Отрывать от поролона шершавую сторону. Тюбик суперклея - прилипло намертво. С виду, конечно, не очень и красиво, но главную свою миссию эти "подковы" выполняют отлично.
- Плюсы: не скользит, дешево, хватает надолго.
- Минусы: при ходьбе смотрится не очень.
Способ № 2: ледоступы из магазина
Простые резинки с пятью шипами продаются в любом отделе спорттоваров. Они тяжелые, но идти в них легко. Новые девайсы яростно вгрызаются в ледяную тропинку, из-под ног во все стороны летят брызги снежных крошек. А вот на асфальте они цокают, точно табун лошадей.
- Плюсы: на льду держат крепко.
- Минусы: неэстетично, и хватит, по словам продавцов, максимум на один сезон.
Способ №3: выбирайте удобную обувь
В самую "гололедную" погоду от каблуков придется отказаться: теперь ваш лучший друг - обувь с глубоким и равномерным протектором. Чем лучше гнется подошва обуви - тем лучше будет и ее сцепление с гладкой ледяной поверхностью.
А еще на такую обувь можно наклеить полоску наждачной бумаги.
Как ходить в опасную погоду зимой:
- Выходите из дома заранее, чтобы избежать спешки, и выбирайте максимально безопасный, знакомый, хорошо освещенный маршрут.
- Не становитесь близко к проезжей части, и не перебегайте дорогу прямо перед машиной - это только кажется, что она еще далеко. В зимнее время тормозной путь увеличивается.
- Ступайте на всю подошву и продвигайтесь мелкими "скользящими" шажками - не поднимая ноги слишком высоко. Слегка согните колени, а корпус подайте немного вперед.
- Не держите руки в карманах.
- Сумку тоже лучше повесить на плечо, освобождая руки.
- Постарайтесь сгруппироваться, и упасть либо вперед, либо в сторону (но не на спину - берегите копчик и затылок).
Напомним, в Украине гололед парализовал полностью движение транспорта.
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