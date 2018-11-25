Рак кожи является довольно общим названием, объединяющее распространенные злокачественные заболевания, которые делят на две группы: немеланомный рак кожи и меланома. Самым распространенным является первый тип. Это плоскоклеточный рак, который развивается при перерождении клеток верхнего слоя эпителия, а также базальноклеточный рак, который образуется из базальных клеток эпидермиса, расположенных в нижней его части. Порядка 80% злокачественных кожных образований относят к этому виду, пишет "Медицинский информационный портал".

Основной причиной рака кожи является повреждение ДНК клеток кожи ультрафиолетовым излучением. В том числе огромное значение играет солнечный свет. К признакам и симптомам рака кожи относят немало различных проявлений. Основными признаками рака кожи считаются:

Родинки . Однако сами по себе они не могут свидетельствовать о наличии рака кожи. Беспокоится следует в том случае, е сли на поверхности кожи образуется все больше и больше родинок, их диаметр превышает шесть миллиметров . Меланома очень похожа на обычную родинку, поэтому разрастание может указывать на рак и требует обращения к врачам. Также следует обратить на очертания родинки . У доброкачественных опухолей - четкие границы и симметричная форма. Конечно, достоверно утверждать нельзя, что это точный признак, ведь в любом случае требуется осмотр врача и сдача соответствующих анализов.

. Однако сами по себе они не могут свидетельствовать о наличии рака кожи. Беспокоится следует в том случае, е . Меланома очень похожа на обычную родинку, поэтому разрастание может указывать на рак и требует обращения к врачам. Также следует обратить на . У доброкачественных опухолей - четкие границы и симметричная форма. Конечно, достоверно утверждать нельзя, что это точный признак, ведь в любом случае требуется осмотр врача и сдача соответствующих анализов. Прыщи. Сами по себе угревые высыпания являются не самым очевидным симптомом, ведь они есть практически у каждого человека. При самом плохом раскладе они проходят за неделю. Но если один и тот же прыщ беспокоит вас больше месяца, то это повод обратиться к врачу.

​При базалиоме есть и другие симптомы. К ним можно отнести кровоточащие и сочащиеся язвы, которые не заживают несколько недель, покрасневший утолщенный участок кожи, который чешется, покрывается коркой, может даже болеть. Также образуются ярко-красные, красные, жемчужно-белые шишечки, бесцветные образования, похожие на волдырь, шрамовидные, белые, желтоватые или восковидные участки кожи, часто имеющие неровные и невыраженные края. У плоскоклеточного рака кожи другие признаки. Например, бородавки, открытые язвочки, бугорки с шершавой поверхностью и впадиной посередине. Также при раке кожи возможны следующие симптомы: зуд, боль, чувство онемения, жжение, мурашки под кожей.

Ранее биологи сделали неожиданное открытие и назвали главную причину возникновения рака у человека.