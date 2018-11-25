Российские боевые вертолеты направлены на место столкновения российских и украинских кораблей в Азовском море, сообщили в командовании ВМС Украины в Facebook. В ведомстве подтвердили закрытие российской стороной Керченского пролива для гражданских судов.

"25 ноября в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабли ВМС Украины уже третий час ждут прохода через Керченский пролив. Российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря, добавили в командовании со ссылкой на данные Керчьтрафикконтроля. В связи с этим с 13:42 движение через пролив закрыто в обе стороны. В то же время отмечается, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

25 ноября российские корабли совершили агрессивные действия против украинских в Азовском море. Несмотря на это, атакованные буксиры продолжили переход в порт Мариуполь.