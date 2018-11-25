Аналитик Business Insider Дэйв Смит проверил рынок мобильных устройств и составил свое видение лучших смартфонов 2018 года. Эксперт заявил, что в уходящем году производители пробили верхнюю планку цены смартфонов в 1000 долларов, что плохо отразилось на их привлекательности. В связи с этим, он составил рейтинг лучших мобильных аппаратов, которые оправдывают свою цену, передает "Сегодня".

Фото: express.co.uk

На пятом месте рейтинга оказался недорогой смартфон Motorola Moto G6. Это самый дешевый аппарат в списке лучших, причем относится он далеко не к топовому уровню, ведь стоит всего за 250 долларов - эту сумму смартфон окупает полностью: 5,7-дюймовый экран и великолепная камера за свои деньги.

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Четвертое место аналитик присудил подзабытому LG G7 ThinQ. По мнению Дэйва Смита, смартфон обладает превосходной камерой с широкими углами обзора, современным производительным процессором и беспроводной зарядкой в комплекте.

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Третья позиция рейтинга досталась Samsung Galaxy S9. Флагман Samsung обладает превосходным дисплеем, узнаваемой внешностью и потрясающей камерой. Не менее важно, что смартфон обладает встроенным датчиком сердечного ритма и заботится о здоровье владельца.

Фото: CNBC.com

На втором месте оказался Samsung Galaxy Note 9, которому не удалось стать лидером только из-за крайне высокой цены. Смит отметил выдающиеся возможности фаблета в области создания и потребления контента, лучший на рынке экран и сохранившийся разъем 3,5 мм, который сегодня все сложнее встретить в смартфонах.

Фото: Andro-news.com

Лидером рейтинга стал OnePlus 6. Всего за 580 долларов потребитель получает топовое "железо", отличную камеру, быструю зарядку и удобнейшую оболочку с обширными возможностями для кастомизации.

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