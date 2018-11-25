Атака на буксир: в МИД прокомментировали действия России [ Редактировать ]
МИД Украины расценивает агрессивные действия России относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали уже агрессивными", - заявили в министерстве.
Корабли России в нарушение свободы навигации "неправомерно применили силу" в отношении кораблей ВМС ВС Украины, отметили в МИД.
"Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования", - говорится в заявлении.
25 ноября российские корабли совершили агрессивные действия против украинских в Азовском море. Несмотря на это, атакованные буксиры продолжили переход в порт Мариуполь.
В свою очередь, Россия направила вертолеты на перехват кораблям в Азовском море.
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