МИД Украины расценивает агрессивные действия России относительно кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали уже агрессивными", - заявили в министерстве.

Корабли России в нарушение свободы навигации "неправомерно применили силу" в отношении кораблей ВМС ВС Украины, отметили в МИД.

"Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву. МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования", - говорится в заявлении.

25 ноября российские корабли совершили агрессивные действия против украинских в Азовском море. Несмотря на это, атакованные буксиры продолжили переход в порт Мариуполь.

В свою очередь, Россия направила вертолеты на перехват кораблям в Азовском море.