Слухи о возможном переезде принца Гарри и его жены подтвердила личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс на странице в Twitter.

​"Принц Гарри и Меган Маркл переедут с Кенсингтонского дворца в следующем году. Они получили от королевы новый особняк, который станет их официальной резиденцией. Сейчас там проводится большая реконструкция", - говорится в сообщении.

Британские СМИ одной из причин называют маленькую территорию для проживания втроем, поскольку Меган скоро родит ребенка. Королевской чете нужно больше пространства. Однако, по словам инсайдеров, герцоги Сассекские имеют некоторые расхождения во взглядах с герцогами Кембриджскими. Именно поэтому они хотят поселиться подальше от Уильяма и Кейт Миддлтон.

Ранее Маркл раскритиковали за дешевое кольцо.