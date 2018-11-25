26 ноября церковь отмечает праздник Иоанна Златоуста - архиепископа Константинопольского.

В этот день почитают память архиепископа Константинопольского, жившего в 4-5 веках. Он был одним из трех Вселенских святителей и учителей наравне со святыми Василием Великим и Григорием Богословом.

Традиции на Златоуста

Хозяйки начинали делать вареники, которые благодаря морозу можно было хранить на улице. Начинки были разными, как мясными, так и овощными. Вся семья собиралась за лепкой деликатеса. Эта традиция была еще на Руси и называлась "пельменной" порой.

В этот день просили у Бога наказания для мздоимцев и лжецов. Но нельзя было проклинать мошенников, чтобы не прогневить Бога.

В этот день один из запретов гласил: "Нельзя ругаться на Ивана, иначе Бог никогда молитв не услышит".

Приметы и поговорки о Златоусте

Активно следили за погодой. Считалось, что со Златоуста зима утверждалась в своих правах: становилось холоднее, мороз крепчал.

"Созывает зима на Ивана Златоуста свою свиту - вьюги и метели - и дает холодам наказ: оттепели унять", - так в народе говорили о погоде на Златоуста.

"На Златоуста всё поле пусто".

"Земля погружается в сон до весны".

"Вороны каркают - быть оттепели".

Главная молитва Иоанну Златоусту

При помощи главной молитвы Иоанну Златоусту вы можете попросить святого:

о помощи в учебе;

о быстром усвоении знаний;

о развитии;

об исцелении от дефектов речи;

об избавлении от депрессии, переживаний, мыслей о суициде.

Также эта молитва может стать главным помощником для тех, кто работает в сфере науки или средствах массовой информации.

"Святой Иоанн, одари нас вразумлением, чтобы распознавать истину. Чтобы знания наши вели нас вперед и облегчали жизнь всех тех, кто нуждается в нашей и твоей помощи. Помоги страдающим избавиться от груза душевного и помыслов недобрых, подари им исцеление, дабы жизнь их стала легкой. Аминь".

Желательно произносить молитву перед иконой Иоанна Златоуста, и тогда ответ на ваши просьбы вы получите намного быстрее.

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