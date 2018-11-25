Известный актер боится за своих детей [ Редактировать ]
Голливудский актер и продюсер Майкл Дуглас обеспокоен, что его дети могли унаследовать пагубные привычки отца. Артист сильно переживает о том, чтобы его младшие дети (18-летний сын Дилан и 15-летняя дочь Кэрис), не повторили судьбу старшего брата Камерона от первого брака актера, пишет "Телеграф".
Сын Камерон страдает от наркозависимости, а в 2010 году попал в тюрьму на 7 лет за распространение наркотических веществ. Звезда "Основного инстинкта" считает, что проблемы ребенка связаны с плохими генами, так как и сам актер лечился от алкоголизма и наркомании.
Майкл Дуглас уверен, что с детьми обязательно нужно проводить воспитательные беседы, потому что в его семье есть предрасположенность к пагубным привычкам.
К сожалению не все родители переживают за будущее своих детей и желают им счастья. Ранее популярный российский певец отказался от дочери-инвалида.
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