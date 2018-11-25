Жену известного актера не пустили на борт самолета с больным ребенком [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 ноября, в аэропорту Запорожья авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не пустила на борт самолета жену с больным ребенком украинского актера Руслана Ханумака Алину Шаманскую.
Как сообщила Алина на своей странице в Instagram, она с ребенком простояла час в огромной очереди на посадку, однако ее не пустили на борт самолета, объяснив, что она не зарегистрировала багаж.
"Вылет в 6:35. Я заранее зарегестрировалась онлайн. В аэропорту была в 5:10! Простояла до 6:20 в огромной очереди.
И только потом мне сказали, что регистрировать багаж нужно в ДРУГОМ здании аэропорта!
Ни единого оглашения, ни единого объявления, ни единого слова не было сказано об этом сотрудниками аэропорта ранее!",- пишет Алина Шаманская, украинский журналист и инстамама 2018.
Скажите пожалуйста, вызывает ли у вас хоть какие-то эмоции этот простывший ребенок? . Из-за огромной очереди на самолет, сотрудники запорожского аэропорта не успели принять всех людей на посадку! Пострадавшими оказались мы с простывшим малышом. . Я возмущена! И не только потому что я его мама! Я человек и журналист! Меня убивает такое поведение людей, которые должны помогать людям совершить полет, а не наоборот. . ❗️Публично прошу компанию МАУ @fly_uia и Международный Аэропорт Запорожья обратить особое внимание на халатную работу команды, которая утром 25.11.18 проводила посадку на самолет до Киева. . ❗️ПОДРОБНОСТИ👇🏻 Вылет в 6:35. Я заранее зарегестрировалась онлайн. В аэропорту была в 5:10! Простояла до 6:20 в огромной очереди. И только потом мне сказали, что регистрировать багаж нужно в ДРУГОМ здании аэропорта! Ни единого оглашения, ни единого объявления, ни единого слова не было сказано об этом сотрудниками аэропорта ранее! . Оставалось 10мин до взлета. Парень который принимал багаж, отправил нас в то самое «другое здание». Мы резко бросились туда, а из двери вышла Алпатова Алина, которая регистрировала рейс. Мы ей объяснили ситуацию, но она холодно сказала «регистрация окончена, можете сдать билеты и купить другие». Мы побежали обратно и я начала умолять всех пустить меня с ребенком БЕЗ БАГАЖА! (Родители отправили бы Новой почтой) Все сотрудники смотрели на меня и бездействовали «мы тут ни при чем»! . А Алпатова Алина, вместо того, чтобы позвонить и сообщить о пассажире с больным ребенком - просто стояла и доказывала, что это мы не правы. Даже после того как я 10й раз повторила «МНЕ НЕ НАДО РЕГИСТРИРОВАТЬ БАГАЖ! Я его оставляю!» . Автобус с людьми еще стоял, но меня не пустили. То есть выходит - если аэропорт не смог за время регистрации принять всех пассажиров значит виноваты пассажиры? И в данном случаи я с малышом должна опустив голову отправится домой? А потом купить еще один билетик, только уже в 2 раза дороже - за 5400грн! Позор! . Аэропорту и МАУ должно быть стыдно за работу этих людей. Я публично прошу принять меры и дать отчет. Так же возместить деньги за билет! Иначе я подам в суд. . ❗️Отмечайте в коментах @fly_uia чтобы они увидели
Публикация от Алина Шаманская (@shamankaa)
Кроме того, Шаманская уточнила, что сотрудница международного аэропорта "Запорожье" обвинила молодую маму и предложила сдать билеты обратно за 10 минут до вылета.
"Парень который принимал багаж, отправил нас в то самое "другое здание". Мы резко бросились туда, а из двери вышла Алпатова Алина, которая регистрировала рейс. Мы ей объяснили ситуацию, но она холодно сказала "регистрация окончена, можете сдать билеты и купить другие". Мы побежали обратно и я начала умолять всех пустить меня с ребенком БЕЗ БАГАЖА! (Родители отправили бы Новой почтой) Все сотрудники смотрели на меня и
бездействовали "мы тут ни при чем"! А Алпатова Алина, вместо того, чтобы позвонить и сообщить о пассажире с больным ребенком - просто стояла и доказывала, что это мы не правы",- пишет Алина Шаманская.
Чтобы поменять билеты и улететь в Киев, потребовалось ехать из Запорожья в Днепр, и оплатить перелет в два раза дороже.
Отметим, что в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" данную ситуацию пока никак не прокомментировали.
Накануне мы сообщали, что в детском садике Киева над ребенком известной украинской журналистки жестко издевались воспитатели.
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