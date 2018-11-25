В воскресенье, 25 ноября, в аэропорту Запорожья авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не пустила на борт самолета жену с больным ребенком украинского актера Руслана Ханумака Алину Шаманскую.

Как сообщила Алина на своей странице в Instagram, она с ребенком простояла час в огромной очереди на посадку, однако ее не пустили на борт самолета, объяснив, что она не зарегистрировала багаж.

"Вылет в 6:35. Я заранее зарегестрировалась онлайн. В аэропорту была в 5:10! Простояла до 6:20 в огромной очереди.

И только потом мне сказали, что регистрировать багаж нужно в ДРУГОМ здании аэропорта!

Ни единого оглашения, ни единого объявления, ни единого слова не было сказано об этом сотрудниками аэропорта ранее!",- пишет Алина Шаманская, украинский журналист и инстамама 2018.

Кроме того, Шаманская уточнила, что сотрудница международного аэропорта "Запорожье" обвинила молодую маму и предложила сдать билеты обратно за 10 минут до вылета.

"Парень который принимал багаж, отправил нас в то самое "другое здание". Мы резко бросились туда, а из двери вышла Алпатова Алина, которая регистрировала рейс. Мы ей объяснили ситуацию, но она холодно сказала "регистрация окончена, можете сдать билеты и купить другие". Мы побежали обратно и я начала умолять всех пустить меня с ребенком БЕЗ БАГАЖА! (Родители отправили бы Новой почтой) Все сотрудники смотрели на меня и

бездействовали "мы тут ни при чем"! А Алпатова Алина, вместо того, чтобы позвонить и сообщить о пассажире с больным ребенком - просто стояла и доказывала, что это мы не правы",- пишет Алина Шаманская.

Чтобы поменять билеты и улететь в Киев, потребовалось ехать из Запорожья в Днепр, и оплатить перелет в два раза дороже.

Отметим, что в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

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