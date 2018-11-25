Против корабля ВМС Вооруженных сил Украины во время выхода из Керченского пролива россияне применили оружие, есть раненый, сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.



"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

Пресс-центр командования ВМС Украины ранее сообщал, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.



Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.



"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.



Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

