Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом России "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии", передает Укринформ.



"Я нахожусь в постоянном контакте с представителями НАТО и ЕС. То что происходит сейчас - совершенно новый уровень провокаций и агрессии. Это нарушает все принципы международного права. Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это", - подчеркнул Климкин.

Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.



Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.