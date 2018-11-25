Обострение в Азовском море: Климкин сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом России "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии", передает Укринформ.
"Я нахожусь в постоянном контакте с представителями НАТО и ЕС. То что происходит сейчас - совершенно новый уровень провокаций и агрессии. Это нарушает все принципы международного права. Действия РФ - реальное желание захватить Азовское море. Мы работаем с нашими партнерами. Россия должна заплатить за это", - подчеркнул Климкин.
Напомним, утром воскресенья, 25 ноября, в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
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