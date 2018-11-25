Турчинов анонсировал оглашение военного положения в Украине [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос о введении военного положения в Украине из-за ситуации в Азовском море.
Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.
Решение о заседании СНБО было принято во время встречи военного кабинета, инициированного президентом Украины Петром Порошенко.
Заседание Совета нацбезопасности состоится в полночь.
Согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях. Рекомендацию о введении военного положения президенту предоставляет Совет национальной безопасности и обороны, глава государства, в свою очередь, передает соответствующий указ на рассмотрение Верховной Рады.
Парламент должен собраться на внеочередную сессию в течение двух дней и рассмотреть предложение президента.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.
Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
Хронологию событий читайте здесь.
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