В Киеве закроют въезд для грузовиков в связи с погодой [ Редактировать ]
В Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на пресс-службу КГГА.
Решение связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В понедельник в столице ожидаются мелкий дождь и температура воздуха -2..0. На тротуарах и проезжих частях есть угроза образования гололедицы.
"Въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 7:00 до 10:00. Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - сообщили в КГГА.
Также добавили, что водителям частных авто рекомендуется в связи с ситуацией воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.
Напомним, что синоптики шокировали украинцев прогнозом погоды на неделю.
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