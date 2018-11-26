В Киеве утром в понедельник, 26 ноября, планируют закрыть въезд в город для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на пресс-службу КГГА.

Решение связано с прогнозируемым ухудшением погодных условий. В понедельник в столице ожидаются мелкий дождь и температура воздуха -2..0. На тротуарах и проезжих частях есть угроза образования гололедицы.

"Въезд в город для грузовиков ориентировочно ограничат с 7:00 до 10:00. Решение о закрытии въезда будут принимать с учетом погоды и состояния дорог. Просим водителей учесть эту информацию при формировании маршрутов через Киев", - сообщили в КГГА.

Также добавили, что водителям частных авто рекомендуется в связи с ситуацией воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе техники.

Напомним, что синоптики шокировали украинцев прогнозом погоды на неделю.