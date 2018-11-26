Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и председатель комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко утром вылетают в Берлин в связи с ситуацией в Азовском море.

Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Утром улетаю в Берлин. Вместе с Анной Гопко сделаем все, что в наших силах, чтобы мобилизовать наших парнеров и требовать жесткой реакции на открытую и наглую военную агрессию РФ против Украины и обострения в Азове", - подчеркнула она.

Также Геращенко рассказала о состоянии раненых моряков. Она сообщила, что двое из шести украинцев находятся в тяжелом состоянии.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

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