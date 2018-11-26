В результате нападения России на украинские корабли в Керченском проливе один малый бронированный артиллерийский катер не был захвачен, но российские ВМС заблокировали его со всех сторон.

Военные корабли Украины отстреливались. Об этом сообщил в Facebook советник президента Юрий Бутусов.

Бутусов написал, что силы были слишком неравные - "пропорция 2 к 10". Россияне не стали штурмовать заблокированный катер, потому что он вел ответный огонь.

Читайте также хронологию нападения на украинские корабли в Азовском море.