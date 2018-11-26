Польща засудила атаку на українські кораблі [ Редактировать ]
МЗС Польщі засудило агресивні дії в Азовському морі. Там наголосили, що Росія порушила норми міжнародного права, а також принцип свободи судноплавства. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.
Засудила агресію проти України і Канада. Міністр закордонних справ країни Христя Фріланд, закликала Росію до деескалації, звільнення захоплених суден і відновлення свободи навігації. Осуд через атаку росіян у Керченській протоці висловили також Литва, Латвія, Естонія та Румунія
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