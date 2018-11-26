МЗС Польщі засудило агресивні дії в Азовському морі. Там наголосили, що Росія порушила норми міжнародного права, а також принцип свободи судноплавства. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі.

Засудила агресію проти України і Канада. Міністр закордонних справ країни Христя Фріланд, закликала Росію до деескалації, звільнення захоплених суден і відновлення свободи навігації. Осуд через атаку росіян у Керченській протоці висловили також Литва, Латвія, Естонія та Румунія