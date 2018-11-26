Євросоюз закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою [ Редактировать ]
ЄС закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою. Про це заявила у своєму Твіттері речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич.
Вона також відзначила зростання напруги в Азовському морі і попросила сторони діяти стримано. Забезпечити безперешкодний доступ до українських портів закликали і в НАТО.
А у США дії російських суден назвали "зухвалим порушенням міжнародного права" і провокаціями щодо суверенітету України".
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