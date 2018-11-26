Надзвичайна подія в Азовському морі сталася напередодні. Зранку прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксир ВМС України, який із двома бронекатерами прямував з Одеси до Маріуполя. В українського судна пошкоджені двигун та обшивка.

Прохід під мостом - російські прикордонники загородили танкером. А ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по українських кораблях. Унаслідок інциденту щонайменше шестеро наших військових були поранені, двоє з них - у тяжкому стані.

Агресори стріляли на ураження і захопили три наших судна - "Бердянськ", "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу". Загалом на них було 23 моряки. Наразі їхня доля невідома. СБУ розпочала слідство за фактом нападу російських військових на українські кораблі.

"Це вже практично агресія, підпадає під агресію, застосування РФ збройних сил і ФСБ ми ще раз набули підтвердження стосовно дій РФ щодо вільного судоходства через Керченську протоку в Азовське море, їх немає це показано всьому світу", - говорить Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України, адмірал.

Українська армія приведена в повну бойову готовність. Такий наказ віддав Головнокомандувач Збройних Сил України - Віктор Муженко. Підставою для цього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження правового режиму воєнного стану.