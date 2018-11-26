Сьогодні президент планує провести переговори з генеральним секретарем НАТО - Єнсом Столтенбергом. А також - консультації з лідерами держав щодо агресії Росії в Керченській протоці.

Нагадаю, напередодні Рада національної безпеки та оборони запропонувала запровадити у країні воєнний стан на 60 діб. Таку пропозицію на засіданні з приводу російської агресії в Азовському морі озвучив секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, Росія п'ять років веде гібридну війну проти України, але напередодні відкрито атакувала українські Збройні Сили.

"Є пропозиція щодо рішення РНБО констатувати, що дії Російської Федерації є збройною агресією проти України і підпадають під пункти С, D статі третьої резолюції 3314 генасамблеї ООН від 14 грудня 1974 року визначити за необхідне введення в Україні особливого правового режиму і створення умов відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загроз державної незалежності та територіальної цілісності України. У зв'язку із цим запропонувати президенту України ввести воєнний стан в Україні строком на 60 діб", - говорить Олександр Турчинов, секретар ради національної безпеки України.