Петро Порошенко закликав ввести воєнний стан [ Редактировать ]
В Україні сьогодні можуть запровадити воєнний стан. Питання розгляне Верховна Рада. Позачергову сесію спікер парламенту Андрій Парубій скликає о 16.00 годині. Про це він написав у своєму Твіттері.
З проханням ухвалити рішення про воєнний стан звернувся Президент під час екстреного засідання Ради Нацбезпеки та Оборони через ситуацію в Керченській протоці.
Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану і наголосив - Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією.
"Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки та оборони відповідне рішення, і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану, ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території.
Захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає на зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізація, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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