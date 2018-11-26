Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании Tesla Илон Маск заявил о том, что планирует стать первым землянином, который ступит на поверхность Марса. Он планирует отправиться на Красную планету на ракете SpaceX. Причем вероятность успеха своей миссии он оценил в 70%. Об этом передает Axios.

Илон Маск предположил, что полет может состояться через семь лет, а цена билета в одну сторону будет "около пары сотен тысяч долларов", ведь возвращаться он не собирается.

"Я точно знаю, что делаю, я говорю о переезде туда", - сказал Маск.

При этом бизнесмен не согласился с тем мнением, что путешествие на Марс ни что иное для богатых как способ улететь от проблем на Земле.

"Вероятность смерти на Марсе намного выше, чем на Земле. Это будет тяжело, есть хорошие шансы умереть, путешествуя в маленькой жестянке в глубоком космосе", - отметил он.

Маск также добавил, что даже в случае успешного прибытия на Марс, надо будет без остановки работать, чтобы построить базу.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск создаст "колонию" спутников в космосе.