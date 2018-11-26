Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов [ Редактировать ]
Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов после инцидента с захватом украинских кораблей в Азовском море.
Об этом сообщает "РБК-Украины" со ссылкой на заявление так называемого руководителя предприятия "Крымские морские порты" на оккупированном полуострове Алексея Волкова российским СМИ.
По словам Волкова, российские власти дали разрешение для движения судов по каналу около 04:00 (03:00 по Киеву).
Он также добавил, что судоходство через Керченский пролив возобновлено в штатном режиме.
Ранее мы писали о том, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.
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