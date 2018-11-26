Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет.

Причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что режиссер умер в Риме после тяжелой болезни.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1940 в Италии, в Парме. Окончил Римский университет, где изучал современную литературу. Хотя Бертолуччи и получил признание как поэт, в 1961 году он начал работать помощником режиссера у Пьера Паоло Пазолини.

В возрасте 24 лет Бертолуччи снял свой первый профессиональный фильм "Перед революцией" (1964). Затем он поставил по повести Ф. М. Достоевского "Двойник" фильм "Партнер" (1968), снятый под влиянием Жан-Люка Годара в духе "новой волны" французского кино. Новый успех ждал режиссера после выхода на экраны его фильма "Конформист" (1971), который был признан критиками шедевром мирового кино, а следующая лента, "Последнее танго в Париже" (1973), произвела неизгладимое впечатление на зрителей и профессионалов кинематографа.

Крупнейшим произведением Бернардо Бертолуччи стала картина "Двадцатый век" (1976). Эпическая лента "Последний император" (1987) удостоилась мирового признания и получила девять "Оскаров".

Недавно умер другой известный режиссер.