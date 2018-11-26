Народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко призвал Европейский союз стать посредником в урегулировании кризисной ситуации в Азовском море.

"Наша позиция заключается в том, что сейчас необходимо пригласить структуры Европейского союза, чтобы они определили площадку и выступили посредником для проведения прямых переговоров между представителями властей Украины и РФ. Это нужно сделать ради того, чтобы избежать массовых трагедий в случае эскалации военного конфликта. Необходимо немедленно приступить к прямым переговорам, для того чтобы сберечь жизни людей", - заявил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что само по себе введение военного положения не решит вопрос деэскалации конфликта в зоне Азовского моря. "А что будет завтра после введения военного положения? Это вернет пленных, разрядит ситуацию, наступит деэскалация? Нет, после введения военного положения в практическом плане ничего не изменится", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Если же сегодняшняя власть хочет таким образом сорвать президентские выборы, то цена этого сценария – жизни украинских граждан, дальнейший коллапс экономики и, в итоге, развал страны", - отметил парламентарий.