Воєнний стан не вплине на роботу банків в Україні. Про це під час екстреного засідання РНБО заявив голова Національного банку України Яків Смолій.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман своєю чергою запевнив, що уряд забезпечить нормальне функціонування економіки у разі запровадження воєнного стану.

"Все те що стосується нацекономіки, економічного зростання ми будемо забезпечувати й далі і збережемо спокій і порядок і мобілізуємо всі ресурси щоб захистити українську державу", - заявив Гройсман.