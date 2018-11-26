Кабмін забезпечить роботу банків за воєнного стану - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Воєнний стан не вплине на роботу банків в Україні. Про це під час екстреного засідання РНБО заявив голова Національного банку України Яків Смолій.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман своєю чергою запевнив, що уряд забезпечить нормальне функціонування економіки у разі запровадження воєнного стану.
"Все те що стосується нацекономіки, економічного зростання ми будемо забезпечувати й далі і збережемо спокій і порядок і мобілізуємо всі ресурси щоб захистити українську державу", - заявив Гройсман.
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