Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів. Про це у Фейсбук написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Водночас, Олег Ляшко пропонує закріпити це законодавчо.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту - політик пропонує розглянути відповідні зміни до закону про воєнний стан.

А саме запровадити норму, що - президентські та парламентські вибори у цей час можуть відбуватися. Оскільки скасування їх становитиме загрозу для держави і означатиме перемогу Москви, зазначив Ляшко.