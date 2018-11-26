Олег Ляшко закликав внести зміни до закону про воєнний стан [ Редактировать ]
Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів. Про це у Фейсбук написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Водночас, Олег Ляшко пропонує закріпити це законодавчо.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту - політик пропонує розглянути відповідні зміни до закону про воєнний стан.
А саме запровадити норму, що - президентські та парламентські вибори у цей час можуть відбуватися. Оскільки скасування їх становитиме загрозу для держави і означатиме перемогу Москви, зазначив Ляшко.
по теме
Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації - Порошенко
Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану на 60 діб і наголосив Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією
Выборы в Раду 2019: когда пройдут и что нужно знать
27 октября 2019 года состоятся выборы народных депутатов Украины 9-го созыва, но избирательная кампания начнется еще летом
Річниця Революції Гідності: у Верховній Раді підсумували результати роботи за п'ять років
Напівпорожня зала, напівнаповнений порядок денний та гучні заяви. Парламент продовжує традицію - по середах нардепи зазвичай не влаштовують законодавчих баталій. На чому сьогодні обранці акцентували увагу?
Сьогодні в парламенті утворили нову політичну групу "Опозиційна платформа - За життя", яка об‘єднає всі опозиційні сили
Хто її очолить, хто увійде до складу? Та лави якої політичної сили сьогодні скоротилися?
Акцизи, тарифи та борги: про що говорили у Верховній Раді
Наприкінці тижня у Верховної Ради посилився фінансовий апетит. І це не дивно, бо дедалі ближче затвердження держбюджету на наступний рік