Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації - Порошенко [ Редактировать ]
Сьогодні о 16.00 на позачергове засідання збирається Верховна Рада. Розглядатимуть запровадження у країні воєнного стану. З проханням ухвалити таке рішення звернувся президент, під час екстреного засідання Ради Нацбезпеки та оборони, через ситуацію в Керченській протоці.
Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану на 60 діб і наголосив Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією.
"Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки та оборони відповідне рішення, і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану, ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території.
Захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає на зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізація, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги.
Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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