Нагадаю, напередодні в Азовському морі, прикордонний корабель РФ - протаранив біля Керченської протоки, буксир ВМС України, який разом із двома бронекатерами прямував з Одеси до Маріуполя.

В українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Прохід під мостом - росіяни загородили танкером. А ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по наших кораблях. Унаслідок інциденту щонайменше шестеро українських військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані.

Агресори стріляли на ураження і захопили три судна - загалом на них було 23 моряки. СБУ розпочала слідство за фактом: нападу російських військових на українські кораблі.

"Це вже практично агресія, підпадає під агресію, застосування РФ збройних сил і ФСБ. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дій РФ щодо вільного судоходства через Керченську протоку в Азовське море - їх немає, це показано всьому світу", - говорить Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України, адмірал.